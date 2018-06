Icardi nervoso, il rinnovo non arriva

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Icardi-Inter ad alta tensione, prima dell'incontro decisivo. All'inizio della prossima settimana, dovrebbe andare finalmente in scena l'attesissimo faccia a faccia tra Wanda Nara e Piero Ausilio per il rinnovo, con adeguamento d'ingaggio e clausola di recesso, del capitano nerazzurro. Ma l'avvicinamento al summit è all'insegna delle mille difficoltà e di un'inaspettata freddezza tra le parti, per i tanti omissis. Maurito rimprovera, infatti, alla società di non essersi esposta pubblicamente sull'argomento-futuro, senza dichiarazioni di intenti e di incedibilità a mezzo stampa. Tanto che, nella tarda serata di ieri, ha provato a metterci una pezza tardiva Javier Zanetti. «Quando in squadra c'è un campione come lui è normale avere tantissime richieste, però Mauro è il capitano, attaccante e punto di riferimento per l'Inter - ha sottolineato il vicepresidente - Non siamo preoccupati dalle voci, perché lui ha manifestato la sua volontà. Noi siamo contenti di averlo all'Inter e lui è contento di starci». Anche se i continui rinvii dell'appuntamento per il dentro o fuori, fissato inizialmente a fine campionato, da parte di Suning, hanno infastidito e non poco il bomber di Rosario. Con nervi tesi in vista del rendez-vous di settimana prossima, già incerto negli esiti per la persistente differenza tra domanda e offerta.In termini d'ingaggio ballano ancora 2 milioni, con l'Inter ferma a 6 netti l'anno, bonus esclusi, e Wanda Nara scesa da 9 a 8, ma poco propensa ad ulteriori sconti. Tra i 30 e i 40 milioni di euro invece la distanza tra Icardi e Suning sulla spinosa questione-clausola (180/200 mln, l'idea nerazzurra, vs 150/160), con Chelsea e Juve alla finestra. Nel mirino del Barcellona invece Skriniar, osservato a più riprese dai catalani ma pronto a rinnovare (fino al 2023 a 2,5 mln l'anno più bonus) e a sfidare Messi e compagni in Europa. «In che big mi piacerebbe giocare in futuro? Sono già in una big, l'Inter - ha chiosato lo slovacco a Sme Sport - E poi non sarebbe corretto, perché potrei giocarci contro l'anno prossimo in Champions League. Un'altra italiana dopo i nerazzurri? Non posso immaginare troppo avanti, probabilmente no. Anche se potrebbe accadere in futuro, se l'Inter volesse cedermi. Ma se dipendesse da me, preferirei un trasferimento in un altro campionato».riproduzione riservata ®