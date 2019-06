Icardi, Marotta vede Wanda Nara Per Lukaku derby col Napoli

Alessio Agnelli

MILANO - Icardi-Inter: ai titoli di coda? Entro l'inizio della prossima settimana dovrebbe andare, finalmente, in scena l'attesissimo faccia a faccia fra Beppe Marotta e Wanda Nara (rientrata ieri da Bangkok) per la notifica dell'addio all'ex capitano già in questa finestra di mercato, con approvazione degli Zhang e di tutte le componenti (dalla dirigenza ad Antonio Conte e a parte della squadra) societarie. Ma una decisione che, per modalità e tempistiche, non sembra collimare al momento con i piani di Maurito e signora.

Prima di abbandonare la speranza di ricomporre lo strappo, il rosarino vorrebbe infatti provare a far ricredere presidente e nuovo allenatore in un doppio confronto vis a vis. E dalla moglie-agente di Icardi filtra anche l'intenzione di lasciare Tiki Taka, a togliere turbative e a supporto del progetto degli Icardis.

Quello dell'Inter prevede, invece, una cessione di Maurito entro il 30 giugno, per sistemare una volta per tutte il discorso plusvalenze (Icardi è a bilancio per 2,5 milioni: una valutazione di 70 frutterebbe alla casse di Suning una plusvalenza di 67,5 milioni e ne servono 45 entro fine mese) e dare nuova linfa alle operazioni in entrata. In primis quella per Romelu Lukaku, l'erede designato del rosarino ma valutato 70 milioni cash (senza contropartite) dallo United e sondato negli ultimi giorni dal Napoli. L'altro grande sogno di Conte è Federico Chiesa, a dispetto del vantaggio Juve e del no della nuova Fiorentina. Le alternative al figlio d'arte Lazzari e Marusic. Definito invece Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002 del Sochaux, per molti il nuovo Pogba. Ieri gli agenti in sede per la firma, al club francese 4,5 milioni.

Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

