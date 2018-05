Icardi, la festa è già finita

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Maurito, gioie e dolori: in Champions con l'Inter da Pichichi, ma Mondiali in Tv. Al capitano nerazzurro non è bastato il visto per l'Europa che conta, festeggiato all'Olimpico con il titolo (in condominio con Immobile a quota 29 gol, nuovo record personale per il rosarino) di capocannoniere, per strappare in extremis anche un pass per Russia2018. Dopo i festeggiamenti di domenica notte, con grigliata tra amici (presente anche Lisandro Lopez) al risveglio e pomeriggio social (anche un tweet: «Una gioia infinita che dura una vita», citando una strofa di Pazza Inter), alle 18 di ieri la doccia gelata per Mauro Icardi, escluso dai 23 convocati di Jorge Sampaoli per i campionati del mondo, come da previsioni e voci di corridoio.La notizia circolava, infatti, da tempo, al pari del mancato visto per Lautaro Martinez, l'altro (futuro) nerazzurro in corsa per un posto in Russia e lasciato a casa come il rosarino. Giovedì El Toro sarà in Italia con i dirigenti del Racing per l'ultimo step delle visite mediche e il nero su bianco. E, da luglio, a disposizione di Spalletti, con Maurito, per un attacco a prova di Champions. «Ci eravamo posti l'obiettivo di portare l'Inter in Champions League in 5 anni e ce l'abbiamo fatta quest'anno - ha chiosato Erick Thohir dall'Indonesia -. Per questo, manterremo Spalletti in panchina, manterremo i giocatori chiave necessari all'allenatore e rinforzeremo la rosa, seguendo le indicazioni del mister e costruendo una grande Inter». Con i proventi Uefa e i ricavi da sponsor e merchandising, «la società potrebbe superare i 300 milioni di entrate (ora pari a 220 milioni, ndr)- ha rivelato il tycoon - dopo l'ingresso in Champions League».Quindi, palla a Suning, a cui spettano «le decisioni sul mercato, ma credo che cercheranno qualcuno che dia maggior peso a una rosa già buona - ha sottolineato l'ex patron Massimo Moratti -. Spalletti? Ha portato avanti bene il suo primo anno, al momento giusto ha preparato la gara giusta e la vittoria è stata grandissima. Si è rivista un'anima vera all'Inter, la società lo ha sostenuto e già questo dà un'idea di futuro. Icardi fuori dai mondiali? Un errore dell'Argentina».riproduzione riservata ®