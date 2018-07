Icardi: «Inter, non vedo l'ora»

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Champions e campionato, non vedo l'ora di ricominciare». Tutta la sua voglia di Inter Mauro Icardi l'aveva già dimostrata domenica sera, raggiungendo Appiano (come Spalletti e lo staff tecnico) con 12 ore d'anticipo sull'adunata. Ma, nel giorno del raduno e del 5° anniversario di matrimonio (il 9 luglio 2013, l'approdo a Milano) con la Beneamata, il capitano è andato anche oltre, accogliendo vecchi e nuovi compagni e confermandosi fulcro del progetto, «perché è bello far parte di tutto questo- ha proseguito il rosarino a Inter Tv . C'è tanta voglia di iniziare questo nuovo anno con la Champions, che era il nostro obiettivo. Dovremo preparare bene questa competizione, ma anche il campionato. Sarà un ritiro diverso da tutti gli altri che ho fatto qui, da preparare al meglio».Ieri Maurito ha fatto gli onori di casa con tutti i nuovi arrivati. A cominciare da Nainggolan e Politano, tra i primi a varcare i cancelli di Appiano fra le 8 e le 9. E proseguendo con Asamoah, De Vrij e Martinez, alla Pinetina all'ora di pranzo dopo visite mediche (al Coni, per i 2 ex di Juve e Lazio) e pratiche burocratiche (in Questura, l'argentino) espletate. «Ho solo dato il benvenuto a tutti- ha chiosato Icardi -. Era un modo per far capire che all'Inter siamo una grande famiglia. Oggi (ieri, ndr) ci siamo radunati e abbiamo fatto il primo allenamento. In questo ritiro dovremo ambientarci con i nuovi, per preparare nel migliore dei modi Champions e campionato. L'anno scorso abbiamo costruito una base solida, ci sarà solo qualcosa da modificare per arrivare pronti ai nastri di partenza in serie A e in Europa».Unico assente (oltre ai 4 nazionali Miranda, Vecino, Perisic e Brozovic), Danilo D'Ambrosio, impegnato nei test d'idoneità sportiva e in gruppo da oggi (doppia seduta). Ieri palestra e sgambata (corsa e tecnica individuale) alle 11, allenamento più intenso alla 17.30, con partitella finale (3-2, a segno Karamoh e Martinez-doppietta - per i rosa, Gagliardini e Nainggolan per i blu) sotto gli occhi della dirigenza, ma senza Maurito, alle prese con un programma di lavoro personalizzato per tutta la settimana. Inter oscurata invece per i tifosi, che «dobbiamo ringraziare per la loro passione e sostegno - ha concluso Icardi -, in campo rappresentano un valore in più per noi». In entrata occhio a Vrsaljko e Dembelé, a stretto giro di posta previsti nuovi contatti.riproduzione riservata ®