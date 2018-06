Icardi, il rinnovo può attendere Mauro vola (indispettito) a New York

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Maurito, il rinnovo può attendere Ancora nessun contatto tra l'Inter e Icardi per il prolungamento (con adeguamento d'ingaggio e clausola) del contratto del capitano fino al 2023. Nemmeno l'ultima settimana, trascorsa dal rosarino e famiglia a Milano dopo la prima tranche di vacanze tra Sudafrica e Seychelles, è servita a sbloccare lo stand-by imposto dalla società, focalizzata sulle plusvalenze in uscita.E, da sabato, Mauro si trova a New York, per il prosieguo delle ferie con moglie e figli, senza appuntamenti in agenda e con qualche fastidio di troppo per il protrarsi dello stallo. Sul piatto un rinnovo, tra i 6 (più bonus, per un ammontare complessivo di 7,5/8, l'offerta di Suning) e gli 8 (bonus esclusi, la richiesta di Wanda Nara) milioni di euro, che il bomber di Rosario avrebbe voluto chiudere in tempi brevi, ma rinviato dalla società a fine mese o all'inizio del prossimo, quando sarà attiva anche la clausola (di 110 milioni per l'estero, dal 1° al 15 luglio) di recesso. Suning confida infatti nella voglia di Inter del capitano e nella totale assenza (nemmeno la Juve, assicurano da corso Vittorio Emanuele) di offerte per Maurito.(A.Agn.)