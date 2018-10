Icardi, il cannibale «Inter, guai fermarsi»

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Col Psv una serata bellissima, magica. Ora la Spal, per continuare a vincere». Un cannibale, terribilmente letale in zona gol e concentrato su un solo obiettivo, i 3 punti, qualunque sia l'avversario. Mauro Icardi è fatto così.E, all'indomani del secondo centro consecutivo in Champions League (primo nerazzurro, dopo Adriano nel 200-05, ad andare a segno nelle prime 2 giornate della fase a gironi), il capitano dell'Inter è stato categorico sulle priorità stagionali dell'11 di Spalletti, spostando subito l'attenzione dagli allori personali al bene supremo, «la squadra, perché il mio obiettivo, al di là dei gol, è vincere con l'Inter - ha sottolineato Maurito ai microfoni di InterTv -. Se poi arrivano altri traguardi a livello personale, va bene. Ma la cosa che conta di più è che l'Inter vinca e continui a fare bene, come sta facendo».Dalla sua rete al minuto 86 di Inter-Tottenham, sono arrivate 5 vittorie consecutive tra campionato e Champions. Tre griffate dal marchio-Icardi. E l'ultima condita da una prestazione totale contro il Psv, per pericolosità offensiva (9 conclusioni in 90'; meglio sono nel 2015 contro l'Empoli con 10 tiri), garra' da leader e spirito di sacrificio. «È stata davvero una serata bellissima - ha proseguito il 25enne di Rosario- . Era importante far bene per come si stava sviluppando il girone. Dopo la vittoria contro il Tottenham a San Siro, sapevamo di poter raggiungere la testa della classifica e siamo scesi in campo per prenderci i tre punti anche contro il Psv. Il mio gol? Una palla lunga di Vecino, ci ho creduto e ho avuto la fortuna che il portiere si scontrasse con un compagno, lasciandomi davanti alla porta». Il prossimo step si chiama Spal (domenica sera, al Mazza; da valutare Vrsaljko) e «prepareremo la partita nel migliore dei modi - ha concluso Icardi -, anche se ci sarà poco tempo. Quando si vince, si torna sempre in campo col sorriso e si lavora meglio».riproduzione riservata ®