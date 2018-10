Icardi-Higuain, il derby Inter-Milan parla argentino

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio Agnellie Luca UccelloMILANO - Attenti a quei due. Mauro Icardi e Gonzalo Higuain, leader indiscussi di Inter e Milan. Pronti a stupire dopo la sosta delle Nazionali, con tanto di vista sul derby. hanno già realizzato 11 reti, tra campionato ed Europa: sei ne ha fatte il Pipita, cinque il capitano nerazzurro. Maurito come Bobo: ora il primo sigillo con l'Argentina. Con la doppietta di domenica sera a Ferrara, Mauro Icardi è salito a 103 gol in campionato (112 in totale) con la maglia dell'Inter, affiancando Christian Vieri al settimo posto nella classifica dei bomber nerazzurri più prolifici su suolo italico e mettendo ora nel mirino Ermanno Aebi, sesto in graduatoria a quota 106 e il prossimo in odore di sorpasso. Ma è solo un dato delle ultime 3 settimane di calcio giocato, e all'insegna di leadership e grandi numeri a corredo, portate a termine dal capitano nel posticipo contro la Spal.Numeri impressionanti anche se si allarga il dato alle ultime 19 apparizioni del rosarino in nerazzurro e griffate con 16 gol e 2 assist alla causa. A Ferrara, Maurito è tornato anche al gol su azione in campionato (dopo il rigore alla Fiorentina), interrompendo un digiuno che durava dal 6 maggio a Udine. E presentandosi all'appuntamento con l'Argentina di Scaloni (per il doppio impegno con Iraq, giovedì, e Brasile, martedì prossimo, in Arabia Saudita) al meglio della condizione e pronto a sbloccarsi (finora 5 partite e 0 gol) anche in Nazionale. Poi il ritorno in Italia, con vista derby contro il Milan di Higuain e la sfida al Barça di Messi al Camp Nou.Eccoci all'altra sponda del Naviglio, quella rossonera. Nel nome di Gonzalo Higuain che con la doppietta contro il Chievo ha raggiunto quota sei reti in stagione e ha già pareggiato i gol segnati da Nikola Kalinic in maglia rossonera nells scorsa annata. Numeri che fanno ben capire l'importanza di avere là davanti un giocatore che nelle difficoltà può essere decisivo, risolvere la gara a proprio favore. E' stato così nelle ultime tre partite giocate tra campionato ed Europa League (Sassuolo, Olympiacos e Chievo), con i rossoneri capaci di ottenere tre successi consecutivi, rilanciandosi in classifica, riuscendo a segnare dieci gol e subendone tre (un brutto vizio che prima poi dovrà passare...). Numeri che sommati a quelli di Jesus Suso fanno la differenza, possono inserire di diritto il Milan tra le pretendenti al quarto posto. Una corsa lunga e difficile che può fare la differenza nel prossimo mercato, nei prossimi investimenti di Elliott.Una corsa verso quel podio allargato possibile con un attaccante che sa fare tutto, che non si limita a essere un leader dentro e fuori dal campo. Higuain è uno di quei giocatori che al Milan serviva già un anno fa. Uno di quelli che oggi ha saputo far crescere anche Suso. Higuain è stato risparmiato dalla sua Argentina, e potrà lavorare per due settimane in vista del derby con l'Inter e quello con Icardi. Una sfida attesa come ai bei tempi, quanco Milano comandava in Italia e in Europa.