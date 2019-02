Icardi, ginocchio ok adesso che succede?

Alessio Agnelli

MILANO - Maurito spalle al muro e smentito dalle visite: da Spalletti mano tesa, ma nel pieno «rispetto delle regole di gruppo» e «con i giusti passaggi». Magari non proprio un malato immaginario, visto che qualcosa c'è al ginocchio destro (nella fattispecie, un'infiammazione al tendine rotuleo che si trascina da mesi), ma, con il responso della risonanza magnetica effettuata nella tarda mattinata di ieri all'Humanitas di Rozzano (in tutto 40 minuti a cavallo di mezzogiorno; con l'argentino anche il padre Juan e Wanda Nara), Mauro Icardi va inserito, quantomeno, fra quei pazienti dalle diagnosi fai da te (magari sfruttando la rete e i social ), eccessivamente ipocondriaci e portati a non ascoltare.

Nel primo pomeriggio di ieri, pochi minuti prima della conferenza di Spalletti pre-Rapid, il verdetto dello staff sanitario nerazzurro è stato infatti inequivocabile: «Mauro Icardi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di sintomatologia dolorosa anteriore al ginocchio destro. Gli accertamenti non hanno evidenziato variazioni significative rispetto agli esami eseguiti prima dell'inizio della stagione sportiva in corso».

Quando tutto filava liscio e senza controindicazioni all'attività agonistica. Quindi, palla al rosarino, che dovrà decidere se proseguire da separato in casa, rifiutando la prova provata degli accertamenti e andando allo scontro frontale per lo scippo della fascia, o se accettarne l'esito, insieme ai consigli di Spalletti per il ritorno in gruppo. Il tecnico di Certaldo non ha mostrato, infatti, alcuna preclusione al riguardo, «perché se Mauro fa i passaggi corretti, penso che da parte di squadra, allenatore e club non ci sia chiusura ad un suo reinserimento in gruppo - ha sottolineato il toscano-. Ora prepareremo un programma di lavoro, perché torni a dare il suo contributo, visto che è un calciatore forte. Tutte le volte che è mancato si è sempre detto che sarebbe stato una perdita importante per noi. E lo è anche adesso».

Quindi, avanti step by step e con il dialogo tra le parti, «perché questi problemi non si risolvono con i video, le chat e i like- ha concluso Spalletti -, ma con le parole e lo stare insieme. Questa è una squadra che sa ragionare e sa valutare le regole e il bene della squadra e dei tifosi. A volte si prendono anche posizioni scomode, ma sempre con un fondamento. Quante percentuali di rivedere Icardi in campo? A logica direi il 100%».

