Icardi al Psg ha ricoperto la vie in... gol

MILANO - La vie in rose: già, la (sua) vita in rosa, all'ombra della Tour Eiffel. Mauro Icardi dopo i sei mesi terribili vissuti a Milano. Persa la fascia da capitano prima, il posto da titolare con Luciano Spaletti poi. Additrittura fuori dal progetto secondo Antonio Conte. E lui a Parigi ha risposto alla sua maniera. Come sa fare: quella del gol.

Reduce da otto reti nelle ultime dieci partite e un bottino di 4 in Champions League, decisivo pure l'altra sera nella sfida vinta con il Bruges (1-0). Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Leonardo ha commentato la nuova prestazione importante di Maurito, viste anche le sue recenti dichiarazioni circa la volontà di essere riscattato dal club parigino: «Sono contento delle sue parole, si vede che sta facendo di tutto. Penso sia una cosa bella vedere un giocatore che ha un obiettivo, poi la strada è lunga per tutti noi. Penso sia questo il momento di fare, poi vedremo cosa fare».

Parole che vanno interpretate come una sorta di logico rinvio sulla decisione, nonostante l'ottimo momento di forma dell'argentino. In ballo, come noto, i 65 milioni di euro dell'accordo di fine agosto tra l'Inter e i campioni di Francia, che dovrebbero riconoscere tale somma ai nerazzurri. Ma da qui al prossimo giugno la strada da percorrere è ancora lunga, appunto, come ha detto l'ex rossonerazzurro Leonardo.

L'argentino, uscito tra gli applausi dopo un piccolo infortunio, in questa Champions ha già segnato tre gol in altrettante partite.

Morale della favola: Icardi è già entrato nel cuore dei tifosi francesi e tanto basterà per garantirgli, come in fondo spera, il riscatto a fine stagione da parte del Psg. Per la gioia, anche, dell'Inter, che con la sua cessione - più o meno obbligata - aveva e ha la necessità di fare cassa. Perché mentre Maurito ride, Antonio Conte non se la passa tanto bene in questo frangente. E servono anche i soldi di Icardi per regalare al tecnico interista i rinforzi che chiede. Chissà cosa riserverà il domani. Maurito lo sa già: lui vuole restare a Parigi. Oui?

Venerdì 8 Novembre 2019, 05:01

