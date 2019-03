Icardi a San Siro: chi l'ha visto?

MILANO - «Icardi? C'è grande ottimismo su questo fronte. A disposizione per il derby? Non lo so, decide Spalletti». Contrariamente alle abitudini delle ultime partite casalinghe (contro Sampdoria e Rapid), Mauro Icardi ieri non si è fatto vedere al Meazza per Inter-Spal. Ma per l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta (a colloquio da giorni con Paolo Nicoletti, legale designato dall'ex capitano), l'happy ending con il rosarino sembra davvero dietro l'angolo. «Bisogna stare solo tranquilli, usare bastone e carota e gestire le cose con intelligenza e buon senso - ha proseguito il dirigente varesino a Sky Sport -. Se mi aspettavo maggior rapidità nella risoluzione della questione? No, sono le giuste dinamiche davanti a una situazione del genere. Magari all'inizio c'è un atteggiamento intransigente da parte della società, perché è giusto che sia così. Ma siamo in una famiglia: ci sono delle regole, ma anche il buon senso da parte del presidente Zhang e dell'allenatore Spalletti. In campo contro il Milan? Da uomo di calcio, dico che questa assenza forzata non l'ha messo nelle condizioni migliori per un rientro immediato. Ma decide l'allenatore».(A.Agn.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA