Ibrahimovic, un leone in gabbia Romagnoli e Rebic? Da horror

DONNARUMMA 5

Imparagonabile con questo Samir Handanovic

CALABRIA 5

Ivan Perisic, campione d'Europa ancora in carica, fa quello che vuole. Davide subisce Golia.

KJAER 5,5

L'unico a non perdere mai la testa, a tenere in piedi la difesa. L'ultimo ad alzare bandiera bianca. Senza di lui chissà come sarebbe finita.

ROMAGNOLI 4

Lukaku è un extraterrestre, lui disastroso.

THEO HERNANDEZ 6

La sua freccia sinistra continua a lampeggiare. Su quella fascia contro Hakimi finisce alla pari

TONALI 6

Se doveva dimostrare qualcosa, e doveva farlo, lo ha fatto nella partita più importante della stagione. E se non ci fosse stato Handanovic l'avrebbe pure messa dentro. Pioli lo toglie: mah (22' st Meite 5: cambio decisamente inutile. Persa la possibilità di costruire qualcosa di buono).

KESSIE 5

Il duello con Barella è un gioco al massacro. Frank ha dimenticato il coltello tra i denti a casa.

SAELEMAEKERS 4

Quando il gioco si fa duro, lui deve sedere in panchina. Avanti il prossimo ragazzino di belle speranze (22' st Rafael Leao 5: indolente, non sente nemmeno il derby).

CALHANOGLU 5

Non inventa nulla e scappa spesso sulla sinistra, lontano da Eriksen che vince il duello tra i due veri numeri dieci della sfida di San Siro. Speriamo non sia per colpa del rinnovo.

REBIC 5

Non si fa mai vedere pronto, in posizione, al tiro. Una partaccia. Lui sicuramente può fare un po' di più rispetto a qualcun altro che è già al massimo

IBRAHIMOVIC 6,5

È un leone che scappa di continuo dalla gabbia di De Vrij ma che non riesce mai a scavalcare il muro che lo divide dal gol (30'st Castillejo 5: con il suo ingresso Pioli alza bandiera bianca).

PIOLI 5

Che colpe può avere? Nessuna. La squadra c'è, ha provato anche a giocarsela a testa alta. Non è un Milan da primo posto e questo si sapeva fin dall'inizio. Ora però non bisogna perdere la testa e nemmeno il coraggio. L'obiettivo è la Champions League. Vero, Stefano?

