Ibrahimovic, totem rossonero: tecnico aggiunto in campo

Luca Uccello

Stefano Pioli come Carlo Ancelotti. Manca solo una partita, fare punti anche al San Paolo. Poi sarà parità. Fin qui il Milan è imbattuto da 14 trasferte considerando tutte le competizioni (9 vittorie, 5 pareggi). I rossoneri non fanno meglio da febbraio 2004 sotto la guida di Carlo Ancelotti (15 partite in quel caso).

Un traguardo che l'undici di Stefano Pioli (che sarà sostituito in panchina domenica sera da Daniele Bonera a causa della sua positività) può proseguire ancora, anche al San Paolo contro un allenatore amico come Rino Gattuso. Una sfida speciale anche per la presenza in squadra di Bakayoko (in dubbio per la febbre ma farà di tutto per esserci) cercato per tutta l'estate dal Milan che alla fine ha deciso di tenersi Krunic e rinunciare a Tiemouè.

Una scelta che fin qui sta dando ragione al Milan primo in classifica. Un Diavolo che come detto non perde da 14 gare, dal derby con l'Inter dello scorso 9 febbraio.

Una statistica che potrebbe essere migliorata, se si guardasse esclusivamente alle sconfitte lontane da San Siro. In quel caso il Diavolo non perderebbe dal 22 dicembre 2019. Sconfitta arrivata per colpa di Gasp e di un Atalanta terrificante che vince in quell'occasione per 5-0. Una caduta rovinosa e fragorosa che cambiò tutti i programmi del club che decise di lasciare il progetto giovani per affidarsi poi all'esperienza di Simon Kjaer e soprattutto a Zlatan Ibrahimovic.

Un Milan che dopo l'Inter riuscì a vincere ancora contro la Fiorentina prima dello stop, del lockdown. Alla ripresa la squadra di Pioli non ha più perso. Solo il Lille ci è riuscito a fermare la corazzata guidata da Zlatan, in Europa League (un terrificante 0-3 a San Siro).

Ora resta in piedi ancora l'imbattibilità lontano da casa. E Ibra farà di tutto per non farla cadere. Farà anche l'allenatore in campo, praticamente aggiunto, visto che in panca ci sarà per la prima volta l'amico di tante battaglie in campo, ovvero Daniele Bonera.

