«Ibrahimovic è un razzista non deve andare a SanRemo»

Fatti più in là, cantavano ironicamente Le Sorelle Bandiera, in un brano famoso all'Altra Domenica di Renzo Arbore qualche decida d'anni fa. E ieri i social sono esplosi contro Ibra, marchiato come razzista nei confronti di Lukaku. Tra i due una diatriba che si trascina fin dai tempi della loro militanza insieme allo United, e prima ancora quando il belga giocava con l'Everton. Ma c'è chi non vuole Zlatan nemeno a Sanremo. Leggere per credere: «Ibrahimovic espulso per le offese (però è stato cacciato per il secondo giallo per fallo, ndr) razziste a suon di vodoo e madri, durante il derby Inter-Milan di Coppa Italia, è previsto come maxi ospite al festival Sanremo - dichiara Fabrizio Marrazzo, portavoce Partito Gay per i diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale -. Chiediamo alla Rai e al conduttore Amadeus di cancellare la sua presenza al festival. Non è accettabile portare come modello all'evento più visto in Italia un calciatore che si è distinto per episodi di razzismo, attendiamo subito una posizione chiara da parte della Rai». Tuttavia Ibra, sempre sui social, risponde: «Siamo tutti uguali e tutti giocatori, alcuni meglio di altri: nel mio mondo non c'è posto per il razzismo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Gennaio 2021, 05:01

