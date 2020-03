Ibrahimovic attack «Virus, adesso ti vengo a prendere»

Luca Uccello

MILANO - L'Italia gli ha dato tanto, più di altri Paesi. Zlatan Ibrahimovic è una persona buona, riconoscente, uno che non dimentica facilmente.

Per questo, da campione indiscusso che è, ha deciso di scendere in campo in prima persona contro il coronavirus. Perché ricordate: «Se il virus non va da Zlatan, Zlatan va dal virus». Imsomma, Ibra è Ibra, è un personaggio positivo che col passare degli anni ha deciso di dedicarsi di più agli altri.

E la dimostrazione arriva anche adesso, in un momento di grande emergenza. Ibra ha deciso di lanciare la sua raccolta fondi a favore di Humanitas per contribuire a rafforzare le Terapie Intensive e i Pronto Soccorso degli ospedali di Milano, di Bergamo, ma anche di Castellanza e Torino. Zlatan è pronto e con il suo Kick the Virus Away' è deciso a combattere: «Insieme possiamo aiutare davvero gli ospedali, i dottori e gli infermieri che lavorano con altruismo ogni giorno per salvare le nostre vite. Oggi siamo noi che facciamo il tifo per loro! Vinciamo questa partita!», ha scritto l'attaccante del Milan lanciando l'iniziativa su Instagram.

«L'Italia mi ha sempre dato tanto e in questo momento drammatico vorrei restituire ancora di più a questo Paese che amo». Il suo è un appello anche ad altri esponenti del mondo dello sport: «Conto sulla generosità dei miei colleghi, di tutti gli atleti professionisti e di chiunque voglia fare una donazione piccola o grande, a seconda delle proprie possibilità, per cacciare via questo virus a calci». Un personaggio che il Milan non si può permettere di perdere. Non può.

I tifosi sono con lui, i suoi compagni di squadra anche. Pioli non ne parliamo. E proprio l'allenatore arrivato all'ottava giornata del girone di andata ha saputo lavorare sulla testa di tanti giocatori (non tutti), ha saputo ricostruire quel senso di fiducia e appartenenza che sembrava mancare.

Poi è arrivato lui, Ibra per cambiare i risultati. Ora il futuro sembra essere incerto per colpa di Ivan Gazidis. Boban è andato via, Maldini deciderà a giugno, proprio come Ibra. La loro scelta è legata all'arrivo in rossonero di Ralf Rangnick. Arrivo che non sembra poi così sicuro come scrive Christian Falk, giornalista della Bild, i primi a parlare del contatto con il club rossonero e il dirigente della Red Bull. «Le trattative con il Milan non sono andate a buon fine».

