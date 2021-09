Ibra, niente Liverpool per un'infiammazione Occasione per Rebic

Luca Uccello

Prima notizia, non positiva: Zlatan Ibrahimovic non c'è, niente sfida al Liverpool per lui. Lo svedese salterà la gara di Anfield di questa sera per un dolore al tendine d'Achille sinistro. E pensare che avrebbe giocato dal primo minuto dopo il suo ritorno con gol in campionato. «Un'infiammazione venuta fuori dopo la partita con la Lazio e visto che il dolore persisteva era inutile prendersi dei rischi. Ma un'infiammazione al tendine può capitare dopo quattro mesi di stop. Lo rivedremo presto», spiega il tecnico Pioli. Ora dentro uno tra Rebic (in vantaggio) o Giroud che non ha ancora i novanta minuti nelle gambe dopo essere risultato positivo al Covid-19. Mancherà anche Bakayoko, Tonali invece ci sarà anche se partirà dalla panchina.

Seconda notizia, questa volta positiva: «Con o senza Ibra prepariamo la partita alla stessa maniera». Parole di Simon Kjaer, di uno che di battaglie in carriera ne ha vinte tante, anche senza di lui. La pensa così anche Stefano Pioli al suo esordio in Champions League (l'aveva sfiorata con la Lazio nel 2015) come tanti altri suoi giocatori. «A Liverpool andremo per giocare da Milan e vincere». Una sfida contro i Reds che per il Milan riporta la mente indietro nel tempo tra delusioni e vittorie. Ora tocca a un altro Milan provarci: «Adesso si alza il livello ma è proprio quello che abbiamo voluto e cercato con tutte le nostre forze. Abbiamo una grande opportunità per dire che, in un contesto del genere possiamo starci anche noi». Pioli ci crede ed esordire ad Anfield Road è uno stimolo: «Non ci saranno partite facili in questo girone, le avversarie sono tutte competitive. Noi vogliamo scrivere la nostra storia in Champions, è una grande opportunità per noi. Grandissimo rispetto per il Liverpool, ma grande convinzione anche che possiamo fare bene». Gli fa eco Kjaer che indosserà la fascia da capitano: «Siamo orgogliosi di esserci, ora dobbiamo dimostrare chi siamo, non siamo qui in vacanza». Per quello ci sarà tempo. Da giocatore di grande esperienza ha parlato alla squadra, ha fatto capire cosa significa indossare la maglia del Milan e giocare la Champions League: «Partite così sono il motivo per cui giochiamo a calcio. Ci sono tante persone che pensano che non andremo a fare una grande partita ma dovremo affrontare la gara con la nostra mentalità e rispetto».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA