Ibra: «Lo scudetto? Lo vince di sicuro chi ha me in campo»

Il Milan vincerà lo scudetto. Non può essere altrimenti. Almeno ascoltando le parole di Zlatan Ibrahimovic, quelle pronunciate all'inviato de Le Iene nella notte del suo quarantesimo compleanno. D'altronde, a 40 anni lo svedese si sente ancora giovane e pronto a dare ancora tanto al suo Milan. «Un altro anno è passato e sto solo aspettando di tornare in campo».

Ma quando? «Il recupero sta procedendo, va meglio, solo piccoli problemi ma si risolvono». Ma è alla domanda: chi vince lo scudetto? Ecco che Ibra esce allo scoperto: «In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il Milan». L'appuntamento per lui è dopo la sosta, con il Verona, magari un'altra mezzora e un gol come con la Lazio.

Un rientro non da titolare per poi giocare dall'inizio tre giorni dopo in Champions nella tana del Porto. Questa la possibile tabella di marci di Zlatan che vuole chiudere la sua carriera con uno scudetto. Un record.

Ma da lui c'è da aspettarsi di tutto anche che possa continuare a fare il calciatore. Dai suoi messaggi si capisce che è un numero uno, e i numeri uno vogliono sempre stupire: «Chi compra Zlatan compra una Ferrari», o ancora: «Il mio ruolo? Ne ho 11 di ruoli, perché quando gioco penso per undici persone».

E infine un inedito raccontato proprio da Ibrahimovic per l'occasione: «Un giorno Cantona mi disse: non puoi essere il re di Manchester, dovrai accontentarti di essere il principe. E io gli risposi: a me non interessa diventare re, io voglio essere il Dio di Manchester...».

Ibra sta facendo i conti con un problema al tendine d'Achille che lo ha tenuto fermo per la gara contro il Liverpool in Champions e per le sfide di campionato contro Juve e Venezia. Ma ora sembra davvero pronto a scendere nuovamente in campo. Se Dio vuole.

Mercoledì 6 Ottobre 2021

