Ibra: «Io come Benjamin Button Più invecchio e più mi sento forte»

Il Milan vince anche senza Zlatan. Ma di questo Ibrahimovic non può fare a meno. Con la Fiorentina era in panchina, vicino a Bonera, ai suoi compagni. Ha fatto il tifo, da ultras. Ma vuole tornare in campo, vuole sorprendere ancora. «Non sono mai soddisfatto - racconta al sito dell'Uefa lo svedese - voglio sempre di più e forse è per questo che sono qui oggi e sono in grado di giocare e di fare quello che sto facendo».

Una scommessa che sta vincendo e che vuole continuare a giocare. «Non vedo molti giocatori, nel passato e nel presente, capaci di fare lo stesso. Mi considero come Benjamin Button, ogni giorno che passa ringiovanisco. Prometto che giocherò fino a quando riuscirò a farlo. Finché ne sarò in grado giocherò ad alto livello. Il giorno in cui non ci riuscirò più smetterò di giocare perché ho bisogno di sentirmi vivo, di sentire che sto restituendo qualcosa».

Sono proprio le motivazioni che fanno la differenza. Per lui l'hanno sempre fatta. «La vita è tutta una questione di sfide. Sentivo di aver fatto abbastanza e ho iniziato a pensare se continuare o meno. Per me era una grande sfida tornare qui per cercare di cambiare la mentalità, per provare a cambiare la situazione e per trasmettere alla squadra che cosa fosse il Milan. Il Milan che conosco io, il Milan che tutto il mondo conosce». E con lui oggi il Milan è primo con 23 punti contro i 17 di quello allenato da Allegri, dell'ultimo scudetto.

Un Milan in fuga, senza sconfitte (quello di sei stagioni fa perse con Cesena e Juventus), con la media-punti più alta nei Top 5 campionati d'Europa (come l'Atletico Madrid), ma senza un premio fissato in caso di vittoria dello scudetto e nemmeno per la qualificazione alla prossima Champions: «Non mi spingerei così avanti - ha detto il presidente Scaroni - che poi svela: «Siamo sulla buona strada, ma non ancora alla fine. Per di più non abbiamo inserito né lo scudetto, né l'ingresso in Champions nel budget di quest'anno, quindi non pronuncio queste parole: non abbiamo previsto questi obiettivi, poi se arrivano sono contento. Ora però non bisogna farsi prendere dall'ebbrezza». Ma questa squadra è lì in alto non per caso.

Scaroni sorride: «Il segreto della squadra sta nella strategia disegnata da Gazidis con Maldini su input di Elliott. Abbiamo la più giovane squadra d'Europa e su questa base abbiamo inserito giocatori esperti come Ibrahimovic».

