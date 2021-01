Ibra in campo contro il Toro, ma solo in Coppa Italia

Luca Uccello

Ibrahimovic non scenderà ancora in campo sabato sera a San Siro (20,45) contro il Toro dell'ex Giampaolo. Milan senza il suo Zlatan, dunque. Nessun rischio. Potrebbe andare in panchina martedì sera, in Coppa Italia, ancora a San Siro, sempre con il Torino, giocare magari uno scampol di gara. Tutto ancora da decidere. Sicuramente ci sarà a Cagliari, in campionato, la prossima settinana. Lì non mancherà. Ibra sta molto meglio, l'ha detto anche Stefano Pioli.

L'attaccante svedese ha voglia di tornare a giocare, vuole tornare a essere protagonista. È fuori dal 22 novembre, manca da troppo tempo. Per fortuna il Milan anche senza di lui è riuscito a tenersi stretto il primo posto. E una sconfitta, contro la squadra più forte (sulla carta) non può certo cambiare il giudizio su questo Milan.

Zlatan tornerà più forte di prima e tornerà per trascinare ancora i suoi compagni di squadra. Vincere lo scudetto non è più di un semplice sogno e la gara giocata alla pari con la Juventus l'ha dimostrato. Piano, piano oltre a Zlatan, il tecnico rossonero potrà contare su tutta la rosa.

Con il Toro, Pioli recupera Sandro Tonali in mezzo al campo ma potrebbe perdere per un problema alla caviglia sinistra Hakan Calhanoglu. L'entità del problema verrà valutato dallo staff medico nell'allenamento di oggi ma anche per lui potrebbe valere il discorso fatto per Ibra: anche se in emergenza conviene rischiare il giocatore? Insomma, Calha scenderà in campo sono se sta bene. La caduta con la Juventus non deve preoccupare, non deve far perdere la testa.

Da valutare pure Simon Kjaer uscito un po' affaticato contro la Signora. Ma lui non dovrebbe mollare, dovrebbe stringere i denti. Qualche dubbio invece per Hakan. Se dovesse mancare anche lui non sarebbe una bella notizia per Pioli già costretto a rinunciare come detto a Ibrahimovic ma anche a Rebic.

Sarebbe la quarta partita senza loro due in campionato. Le prime tre sono state con Spezia, Sassuolo e Juventus. Due vittorie, una sconfitta per sei punti (due punti in media a gara). Con loro o almeno uno di loro i punti sono stati 31 in tredici partite per una media di 2,38 punti a gara. Numeri che confermano ancora come questo Milan sia cresciuto e indipendente da un singolo giocatore. Un grande passo in avanti

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA