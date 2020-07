Ibra, il complesso della Signora: un solo gol in nove partite

Luca Uccello

Zlatan Ibrahimovic è tornato. E' tornato il leone. E con lui il Milan è più forte. Inutile nasconderlo. Un ritorno programmato con Stefano Pioli. Un tempo con la Lazio, per giocarne due con la Juventus, o almeno provarci. All'Olimpico un tempo con due gol. Uno annullato, l'altro su rigore. Ma non solo. E' tornato il giocatore che riesce a trascinare la squadra, un leader in campo e nello spogliatoio. Un ruolo di leadership che tutti gli riconoscono e al quale nessuno vorrebbe rinunciare nemmeno la prossima stagione. Ma questo è un altro discorso. Il suo ritorno oggi serve a Pioli per tentare la rimonta impossibile, guadagnarsi un posto in Europa. La Champions è andata, l'Europa League è ancora possibile. Ma non bisogna più commettere errori, sbagliare partite come è successo a Ferrara. Ma ora c'è Ibra, gridano i tifosi, convinti di battere anche la Juventus. Una sfida specialissima per lo svedese che ha scelto il Milan col cuore e contro la Juventus, la squadra che l'ha portato in Italia ai tempi di Moggi, ha un continuo desiderio di rivincita. Ma in carriera Zlatan ha segnato un solo gol contro la Juventus. L'attaccante svedese ha affrontato nove volte i bianconeri, con le maglie di Inter e Milan, ma il gol è arrivato soltanto nel 2010, quando i rossoneri persero 1-2 a San Siro contro la Juve di Delneri. Ora ci vuole riprovare ma con un altro risultato. Ci vuole provare con Bonucci e Rugani che cercheranno di impedirglielo. Ci riusciranno? Il gioco di Ibra è decisamente cambiato, non è più quello di qualche anno fa. Ma i colpi non gli mancano mai, come la cattiveria nel spingerla dentro. A San Siro la sfida sarà contro Cristiano Ronaldo, ma soprattutto con Higuain, un altro che ha indossato entrambe le maglie e conosce i segreti di una rivalità eterna.

