I truffatori delle false riviste dell'Arma

Salvatore GarzilloAvevano allestito due call center a Milano e a Pero per vendere finte riviste delle forze dell'ordine a prezzi esorbitanti spacciandosi per pubblici ufficiali.È la truffa scoperta dai carabinieri dalla compagnia di Pavia, che ha denunciato 12 persone per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla sostituzione di persona al termine dell'indagine Mercurio contro. I controlli sono iniziati a maggio dopo che molti cittadini e titolari di società segnalavano di essere stati contattati con insistenza dai call center per l'acquisto dei prodotti editoriali. La mente erano due uomini di 45 e 60 anni già noti alle forze dell'ordine per reati simili che dal 2006 ciclicamente riproponevano la truffa, cambiando il nome alla società e scambiandosi la titolarità.«Si stima che che la banda in un anno riuscisse a inviare 15mila riviste per un fatturato di un milione di euro. Il prezzo dell'abbonamento oscillava dai 90 ai 150 euro - ha spiegato il comandante del nucleo radiomobile di Pavia, Annalisa Menga - Gestivano l'invio di oltre 10 testate, tutte riproduzioni di riviste esistenti o leggermente modificate per sembrare reali. I giornali non erano realizzati da loro, li acquistavano da fornitori esterni su cui sono ancora in corso approfondimenti».I centralinisti del call center illegale guadagnavano a percentuale e avevano a disposizione un testo di riferimento da recitare per raggirare le vittime, per lo più società, catene di distribuzione o case di riposo. L'operatore si fingeva rappresentante delle forze dell'ordine o del sindacato di polizia, quando il cliente chiedeva di rescindere il contratto lo intimorivano con la minaccia di gravi ripercussioni legali.riproduzione riservata ®