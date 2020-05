I tre diecimila d'oro di Alberto Cova. Europei di Atene 1982, Mondiali di Helsinki 1983, Giochi Olimpici di Los Angeles 1984. Emozioni racchiuse nel libro Con la testa e con il cuore (Sperling & Kupfer), che il ragioniere di Inverigo, lombardo doc e portacolori della fortissima Pro Patria Milano degli anni 80, ha scritto con il giornalista di Radio24 Dario Ricci. Lo sport e l'atletica come metafore della vita, ancor di più al tempo del Covid-19. «Ma non volevamo essere dei preveggenti».

Cova, si riparte più con la testa o con il cuore?

«Con tutte e due. Il cuore è il motore, che ci permette di sognare e vivere le emozioni. La testa è la centralina, senza la quale il motore non funziona. Io ora lavoro nella formazione aziendale e parto dalla mia carriera agonistica per aiutare gli altri a porsi obiettivi e ottenere risultati. Le mie gare fanno ancora presa non solo su chi ha l'età per averle viste in diretta, ma anche nei più giovani. Ho voluto nel libro condividere questo contesto».

Il percorso di tutti noi si è scontrato con il virus.

«È un po' come un atleta quando ha un infortunio. Può essere un piccolo terremoto nella sua testa, ma se ha un team con le giuste competenze, l'atleta deve essere bravo ad affidarsi. Così si riparte, perché i muscoli hanno memoria».

Ma siamo pronti ad una volata verso la ripresa come la sua di Helsinki, quando passò dal quinto posto al trionfo?

«Bel parallelo. Diciamo che non tutti si affidano a chi è competente, preferendo l'istinto personale. Basta dire che si può riaprire un negozio e tutti ci vanno. Non voglio fare un discorso politico, ma il nostro è un Paese individualista, anche se è vero che abbiamo dovuto tutti affrontare una situazione sconosciuta. La popolazione di oggi è l'atleta che può prendere una decisione, magari non giusta. Allora deve aspettare che ci siano persone competenti che dicano cosa fare. Purtroppo anche sopra, tra chi ha le competenze, non ho visto lavoro di team».

Le società di atletica si stanno ponendo come in altre discipline il problema della ripartenza.

«Per l'attività di base, educativa, bisogna prima aspettare che riaprano le scuole. Timori economici? Il problema maggiore secondo me è di quelle società che devono sostenere atleti ancora non di vertice, prima che magari passino nei gruppi sportivi militari. Gli sponsor potrebbero non rinnovare i contratti. E pure le istituzioni come i Comuni in questo periodo hanno altri problemi da fronteggiare».

