I tormenti di Rebic: ha sempre meno spazio e il suo futuro è a rischio

Da titolarissimo a panchinaro di lusso con appena 43 minuti giocati tra Sampdoria e Lazio. E ora, con il ritorno di Ibra, con la sua voglia di esserci con la Lazio, Ante Rebic rischia di restare ancora a guardare. Un anno fa era fondamentale, un giocatore che aveva in mano la fascia sinistra, che veniva chiamato a sostituire Zlatan quando lo svedese non stava bene. Oggi no. Oggi è tutto diverso. Pioli ha deciso di puntare su Rafael Leao fin dal primo giorno di ritiro a Milanello. Lo ha visto cambiato, un altro giocatore, un'altra testa. Peccato che il campo dica ancora una volta una cosa diversa.

La scelta dell'allenatore è stata chiara fuori Ante Rebic. Un momento non semplice per lui, per chi lo scorso campionato ha segnato undici reti e realizzato 7 assist per i suoi compagni. Un momento no anche in Nazionale considerato che il commissario tecnico della Croazia ha deciso di tenerlo fuori per motivi disciplinari. Cose vecchie riguardanti l'Europeo che si sono però protratte anche in queste ultime convocazioni. Ma forse non è stato così male per lui. L'attaccante rossonero ha potuto restare a lavorare a Milanello proprio al fianco dell'allenatore che lo ha lanciato, ha creduto in lui. Sono stati giorni importanti, anche fatti di parole e confronti costruttivi. Ma con la Lazio, se Ibra vorrà esserci toccherà a lui e non a Rebic. E quando tornerà anche Giroud? Non sarà per niente semplice tornare a essere protagonisti di un Milan che ha l'obbligo di fare meglio di un anno fa grazie proprio anche a Rebic che ha segnato parecchi gol che sono valsi, alla fine, la qualificazione in Champions League.

Un Milan più forte, che può e deve fare ancora meglio anche per la bandiera di sempre, Franco Baresi: Il Milan è cresciuto molto negli ultimi due anni. Credo sia una squadra più consapevole e convinta di giocarsela con tutti. Lo scorso anno abbiamo fatto un grande campionato, quest'anno vogliamo misurarci anche in campo internazionale contro grandi club. C'è tanta voglia di far bene e dimostrare chi siamo.



