I TESORETTI DI MILANO

Alessio Agnelli

Fare cassa ed alleggerire il monte ingaggi, tramite esuberi da piazzare e pesanti risoluzioni di contratto. È questa la doppia via imboccata dall'Inter, per liberarsi dei rami secchi e racimolare un tesoretto di almeno 20 milioni per le ultime operazioni in entrata.

Vendere senza soluzione di continuità e il più in fretta possibile, anche a costo di rimetterci qualcosa, ma solo apparentemente. La dimostrazione più evidente, in tal senso, è l'operazione Joao Mario, annunciato nella giornata di ieri a parametro zero dal Benfica e, sulla carta, una sconfitta per Marotta e Ausilio, dopo la risoluzione di contratto di lunedì col lusitano. Ma, a conti fatti, invece, un'importante vittoria per la dirigenza nerazzurra, visto il risparmio di 10 milioni messo in cassa solo con l'ex Sporting. Cancellati, infatti, sia i 6 milioni di ingaggio lordo del portoghese per il 2021-22, sia un credito di 4 milioni di commissioni arretrate, vantato dal suo agente Federico Pastorello con l'Inter e assicurato allo stesso procuratore dal Benfica alla firma di Joao Mario, come forma di indennizzo per i nerazzurri.

L'unico a rimetterci lo Sporting Lisbona, che ha beneficiato delle prestazioni dell'ex nerazzurro nell'ultima stagione e che vantava una clausola, anti club portoghesi, nel contratto stipulato con l'Inter nel 2016, «aggirata da questo stratagemma -si legge nella nota del club campione di Portogallo -. L'Inter ha violato la clausola, ci difenderemo in tutte le sedi opportune». Dichiarazioni: «inaccettabili e gravissime per cui ci tuteleremo nelle sedi opportune», la dura replica dell'Inter.

Nella stessa condizione di Joao Mario, pure Radja Nainggolan. Anche per il belga si continua, infatti, a trattare per la risoluzione di contratto. Con il suo addio il risparmio a bilancio sarebbe di 8,5 milioni lordi, da cui andrà scalata la buonuscita del Ninja (richiesta di un milione), nodo del contendere. Sui 7-8 milioni di valutazione Dalbert e Lazaro, il primo sondato da Cska e Cagliari, il secondo dal Newcastle, ma solo in prestito.

Stessa formula di Stakovic al Volendam, Vanheusden al Genoa, Pirola al Monza e Pompetti al Pescara, tutti ufficiali a breve. In prestito al Reims, ma con obbligo di riscatto alla 15esima presenza, invece, Andrew Gravillon. All'Inter 4,5 milioni.

