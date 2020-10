I tempi cambiano e lo spaccio si adegua. C'è stato il periodo dei pusher che giravano col car sharing per consegnare le dosi, poi è stato il momento dei delivery con i motorini elettrici. Ora tocca ai monopattini. Domenica gli agenti della Polfer hanno arrestato un senegalese di 33 anni con 10 grammi di hashish dopo averlo notato mentre girava attorno alla stazione Centrale su un monopattino elettrico. A tradirlo è stato un cambio di marcia quando ha visto i poliziotti davanti a sé. Come se non fosse già abbastanza sospetto ha anche provato di nascondere qualcosa nella tasca dei pantaloni. L'uomo è stato fermato poco dopo e proprio in tasca aveva la droga già divisa in dosi e pronta per essere venduta. Il senegalese, con precedenti e senza una residenza ufficiale, è stato arrestato per spaccio e portato a San Vittore. Il suo monopattino è stato sequestrato.

Intanto, il numero di incidenti col nuovo mezzo continuano a salire, solo domenica sono stati 5 gli episodi e 3 le persone che hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale. (S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 05:01

