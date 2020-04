I tassisti hanno la loro prima vittina

È morto all'ospedale San Paolo, dopo alcuni giorni di ricovero, un tassista di 63 anni, colpito da coronavirus.

Giuseppe Allegri aveva accusato i primi sintomi due settimana fa, aveva smesso di guidare, era rimasto a casa e poi, però, le sue condizioni erano peggiorate, tanto che era stato ricoverato al San Paolo. Lo stesso ospedale in cui negli ultimi giorni prima di stare male il tassista, che lavorava per il radiotaxi 6969, aveva accompagnato molti familiari di pazienti, medici ed infermieri.

Una morte annunciata, per i sindacati dei tassisti milanesi, che dall'inizio dell'epidemia in più occasioni hanno protestato per la mancanze dei dispositivi di protezione, ossia mascherine, guanti e divisori tra sedili anteriori e posteriori, chiedendo di poter lavorare in condizioni di sicurezza.

«La prima vittima di Covid-19 tra i tassisti milanesi è un enorme dolore - ha commentato Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040 - bisogna fare tutto il possibile per esercitare la professione in sicurezza, sia da parte nostra come operatori Taxi che da parte delle istituzioni».

Alle richieste dei sindacati delle auto bianche si aggiunge la richiesta dei deputati leghisti Alessandro Morelli (presidente della commissione Trasporti) e Elena Maccanti: «Non si possono lasciare gli autisti da soli a combattere a mani nude contro un virus tremendo, senza protezioni e senza aiuti, lo Stato non può stare a guardare mentre le persone muoiono - è la nota - chiediamo al governo tutele concrete, anche economiche, per una categoria che, senza ammortizzatori sociali e con un calo dell'80% del loro lavoro, sta pagando un prezzo altissimo per questa emergenza» concludono.(G.Pos.)

