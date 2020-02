I sultani del progressive metal sono pronti a incrociare le loro chitarre al forum. Stasera gli americani Dream Theater faranno per celebrare i 20 anni della loro pietra miliare Scenes From A Memory. Oltre a quell'album - uscito nel 1999 ed eseguito per intero - il set prevede una sorta di best of dei pezzi più importanti per uno show di tre ore. «Quelli che erano presenti al tour di Scenes From A Memory 20 anni fa assisteranno a uno show comunque nuovo in cui eseguiremo i brani sotto una nuova luce e con nuovi contenuti video proiettati sul palco», spiega il chitarrista John Petrucci. «Per tutti i nuovi fan che all'epoca non erano ancora nati Sarà la migliore occasione per rivivere il sound e l'esperienza di un disco che rimarrà nella storia».

Fondato a Boston nel 1985 da Petrucci, John Myung e Mike Portnoy, il gruppo si è mantenuto costante fino al 2010, quando Portnoy decise di abbandonare.

Nati a Boston, prima col nome di Majesty, i Dream Theater sono diventati uno dei gruppi progressive metal di maggior successo commerciale degli anni 90. Il loro bestseller resta Images and Words (1992). (C.Fab.)

