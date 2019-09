«I servizi sociali dovevano vigilare»

Greta Posca

La prognosi resta riservata, ma i medici del Niguarda che l'hanno sottoposta a un intervento chirurgico nella notte tra lunedì e ieri si dicono cautamente ottimisti sulle sue possibilità di sopravvivere. Ora è intubata e ricoverata nel reparto di Terapia intensiva la bambina di due anni precipitata per otto piani insieme alla madre nel palazzo di viale Regina Margherita 5 nel pomeriggio di lunedì.

La 43enne, che voleva suicidarsi con la sua bambina per il timore che i servizi sociali gliela portassero via come già era successo per gli altri due figli avuti da un precedente legame, è morta sul colpo. La bambina invece ha riportati la frattura del bacino, lesioni alla milza e contusioni polmonari. Ora la famiglia della donna - con un passato di dipendenza da cocaina e in attesa di un'udienza per l'affidamento della figlia, punta il dito contro i servizi sociali del Comune: «Avrebbero dovuto vigilare e non l'hanno fatto, è una tragedia annunciata» sostiene l'avvocato Daniela Missaglia, legale del padre della piccola.

«I servizi sociali avrebbero dovuto vigilare sulle prescrizioni disattese dalla donna, che doveva rimanere in una casa comunità ma non lo faceva. C'erano violazioni importanti da parte sua, tutte spie di un allarme che è stato sottovalutato». Missaglia ha spiegato di avere inoltrato diverse richieste al Tribunale per i minorenni affinché «venisse emesso un provvedimento di protezione immediata» per la bambina, per toglierla, in sostanza, dalla collocazione presso la madre. I giudici, però, ha chiarito il legale, «non hanno emesso alcun provvedimento, ma hanno soltanto anticipato un'udienza per l'audizione delle parti a dopodomani», ossia al 26 settembre. L'avvocato ha aggiunto che la donna «aveva già manifestato istinti suicidari». Ora, ha proseguito il legale, «c'è il miracolo di questa bambina», che si è salvata e lotta in terapia intensiva all'ospedale Niguarda, «e poi le responsabilità le andremo a vedere, perseguiremo tutte le strade». Il Comune ha precisato di avere fatto tutti gli interventi necessari e che quello di togliere un bimbo dai genitori è solo di competenza del Tribunale dei minori.

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

