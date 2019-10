I sarti di t-shirt fake per i concerti

Magliette dei Nirvana. Felpe dei Metallica. T-shirt dei Ramones. E di tantissime altre rock band, dagli Slipknot ai Rammstein: tutto fake, pronto per essere venduto all'esterno dello stadio di San Siro e del Forum di Assago durante i concerti.

C'erano ben 35mila capi di abbigliamento e più di 100 stampi di noti brand musicali nei due magazzini sequestrati dalla guardia di finanza in siti industriali tra Lodi, Lodi Vecchio e Gudo Visconti. Il gruppo criminale che gestiva i capannoni - uno per la produzione e l'altro per lo stoccaggio della merce - secondo le indagini delle fiamme gialle riforniva la quasi totalità di gadget contraffatti che venivano messi in vendita in occasione di grandi eventi musicali.

A capo della società di comodo che gestiva il traffico delle magliette fake per rockettari c'era una cittadina di origini siriane di 44 anni, residente in provincia di Milano, e un romeno di 40, sempre residente nel Milanese. Il magazzino di Lodi Vecchio - destinato allo stoccaggio dei vestiti - era gestito da un italiano di 69 anni e da un cittadino di origini bengalesi di 39, entrambi residenti in provincia di Lodi. Tutti quattro sono stati denunciati.

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA