I saldi invernali (al via oggi a Milano e in Lombardia e fino al 5 marzo) debuttano in piana quarta ondata. Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, ogni persona spenderà circa 119 euro: i commercianti preparano le vetrine, ma temono che, dopo la frenata dei regali natalizi, anche gli sconti non decollino, «perché l'esplosione dei contagi e il clima di allerta frenano l'entusiasmo», dice Alessandro Prisco, presidente di AscoDuomo e membro di giunta di Federmoda.

NATALE IN NEGATIVO II ritmo degli acquisti ha rallentato nell'ultima settimana prima di Natale, mano a mano che la curva Covid accelerava: il mondo del commercio è stato costretto a rivedere al ribasso le previsioni ed è così che le feste, aggrappate alla zona bianca, sono state segnate dal segno negativo, «con un meno 20% rispetto alle festività pre-pandemia». I milanesi hanno scelto regali più piccoli e tante gift card. Le vie dello shopping si sono un po' svuotate, soprattutto quelle più decentrate, «e si sono fatte compere velocemente per poi rincasare», spiega Prisco. A soffrire di più è il comprato tessile, dall'abbigliamento alle calzature, dove si è registrato il maggior numero di chiusure da inizio pandemia: «circa il 15% di attività, a Milano, ha chiuso per sempre e un 10% è a rischio».

SALDI IN SALITA Anche i saldi potrebbero essere segnati, anche solo psicologicamente per il passaggio in zona gialla. «L'appello è di non smorzare la ripartenza, perché i negozianti seguono le regole anti-Covid», aggiunge il presidente di AscoDuomo. «Ma è innegabile che è tornata la paura, infatti, un 30% di clienti, soprattutto non più giovani, non si muovono dalla propria abitazione se non per le spese essenziali». I saldi tuttavia, con tutte le precauzioni che si possono adottare, «sono una straordinaria opportunità per i consumatori a caccia dell'affare», aggiunge Renato Borghi, presidente di Federmoda Italia. I prodotti non mancano. Taglie e colori ci sono. Golf, cappotti, scarpe, indumenti per i più piccoli. (S.Rom.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:01

