Quattro mesi senza risparmiarsi, con un crescendo rossiniano di consensi (si parlava di lui come sfidante al sindaco Sala) e poi un brusco stop. Colpa anche di dichiarazioni improvvide, come quella che per fare un contagiato ci vogliano due positivi. In trincea contro lo tsunami coronavirus Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare di Forza Italia, potrebbe essere la prossima carica a saltare nella giunta guidata dal leghista Attilio Fontana, come molti rumors affermano. Brillante avvocato, formatosi prima a Palazzo Marino ed emerso poi al Pirellone nell'assessorato che conta di più, Gallera non sembra però uno dalla resa facile. E se la sanità lombarda ha vacillato di fronte al virus, l'assessore è stato parte di una squadra, ed è stato anche quello che, semmai, ci ha messo la faccia. Così, il cambio tecnico al vertice della direzione sanitaria potrebbe bastare. Per ora. (P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 05:01

