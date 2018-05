I rossoneri puntano su Belotti: Kalinic e Borini verso il Torino

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Immobile resta il sogno, Belotti una realtà, Zaza il piano B. In casa Milan si cerca un grande attaccante e tra i tanti nomi c'è anche quello di Alvaro Morata. Attaccanti che costano molto, forse troppo con le sanzioni Uefa in arrivo. Stesso discorso per Andrea Belotti. A riaprire il discorso cessione è direttamente il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi: «Dovesse andare via, dovrebbe arrivare un'offerta importante. Vale ancora la clausola da 100 milioni? L'ultima parola spetta a Cairo». Il numero uno del Torino per cedere il Gallo avrebbe chiesto al Milan soldi in contanti e l'intero cartellino di Patrick Cutrone. Secco no da parte della coppia Fassone-Mirabelli disposta a inserire nell'affare Borini oltre che Kalinic. Nomi che però non hanno provocato i brividi a Mazzarri. Ma la porta resta socchiusa così come per il ritorno in Italia di Morata e di Simone Zaza.Mirabelli ha incontrato l'avvocato Bozzo che cura entrambi gli attaccanti che hanno voglia di tornare a giocare nel nostro campionato. Nonostante le smentite da parte del direttore sportivo rossonero da Torino si spinge ancora per uno scambio tra Mario Mandzukic e Giacomo Bonaventura. Un affare che il Milan non ha nessuna intenzione di accettare. Per ora.(L.Ucc.)