«I rifiuti sono diventati oro puro»

Vittoria Golinelli

I rifiuti, anche e soprattutto quelli pericolosi, si trasformano in una miniera e in oro. Così due dei venti arrestati per un maxi traffico illecito tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Campania, parlavano di quel business, considerato ancora più redditizio «del traffico di droga». I rifiuti viaggiavano da Sud a Nord e venivano stoccati in discariche abusive in Lombardia e Veneto. In tutto sarebbero oltre 10mila le tonnellate di materiali di scarto smaltiti illegalmente, per un giro di affari vicino ai due milioni di euro.

A scoprire il meccanismo che ruotava attorno ad alcune società dell'hinterland di Milano, tra cui la Winsystem, considerata il fulcro del traffico, sono stati i carabinieri del Noe (Nucleo Operativo Ecologico), coordinati dal procuratore aggiunto Alessandra Dolci e dal pm Donata Costa della Dda di Milano. Sotto la lente della Procura sono finite 24 persone, di cui 20 tra carcere e domiciliari. Le accuse sono, a vario titolo, traffico illecito di rifiuti, realizzazione di discariche abusive e intestazione fittizia di beni. Quest'ultima tranche è la prosecuzione dell'inchiesta che a febbraio aveva portato a 15 arresti e partita dall'incendio il 14 ottobre del deposito di rifiuti di via Chiasserini. Quel rogo alla Bovisasca aveva sprigionato una colonna di fumo maleodorante che aveva invaso al città, fino al Duomo e ai Navigli. Due giorni di odore nauseabondo e di inquinanti nell'aria che avevano preoccupato i milanesi. E i cattivi odori sono una costante anche del nuovo filone di inchiesta, che vede al centro la Winsystem Group Srl, detentrice e intermediaria nella gestione illecita dei rifiuti che venivano illegalmente stoccati nei capannoni di Pontevico, Gessate, Torbole Casaglia, Tabellano, Verona, Meleti. Società amministrata da Massimo Sanfilippo, già arrestato mesi fa e che ha collaborato con la magistratura. Sette le discariche sequestrate negli ultimi mesi ed è stato disposto un sequestro di quasi 400mila euro. In tanti casi i cittadini avevano notato e denunciato il via vai di camion, sempre gli stessi, che trasportavano i rifiuti. E soprattutto, appunto, avevano avvertito i cattivi odori provenienti dalle discariche di materiale abbandonato a cielo aperto, in strutture non sempre adeguate e in capannoni in disuso che, una volta pieni, spesso venivano incendiati. Qual era il rimedio consigliato? Spargere sul pattume polvere di caffè.

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

