I rider per settimane, prima dell'allentamento del lockdown con la Fase 2, sono stati le uniche presenze ben visibili che si muovevano per le strade di Milano. Ma, come risulta ora da un'annotazione dei carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro di Milano trasmessa alla Procura, non sarebbero stati tutelati dai rischi di contagio. Alcune società di delivery, le consegne a domicilio, infatti secondo la relazione avrebbero omesso di valutare il rischio biologico da covid per i rider nelle prime fasi dell'emergenza, limitandosi a consegne sporadiche di mascherine. La relazione è stata acquisita nell'ambito della più ampia indagine in corso sul fenomeno dei fattorini che fanno le consegne di cibo a domicilio.

Molte società si sono difese con note di precisazione, spiegando di avere distribuito mascherine e guanti anche più delle norme previste.

