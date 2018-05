I rider in piazza: «Sicurezza e diritti»

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si sono presentati con le bici su cui ogni giorno sfrecciano in città e con gli zaini termici colorati che usano per trasportare cibi e vivande. Davanti a Palazzo Marino ieri pomeriggio è andata in scena la protesta di alcune decine di rider, organizzata con un tam tam sui social con lo slogan #nonaspettiamoilmorto. I fattorini che consegnano le ordinazioni di ristoranti, pizzerie e fast food in bici o motorino sono in agitazione dopo l'ultimo grave incidente di cui uno di loro è rimasto vittima il 17 maggio: un 28enne ha perso una gamba dopo lo scontro contro un tram.Il presidio è stato promosso da Deliverance Milano, il sindacato autonomo e sociale dei fattorini. I rider chiedono l'apertura di un tavolo di confronto, dedicato alla loro situazione lavorativa, al Comune di Milano. «Palazzo Marino può fare da mediatore e può intervenire ad esempio sulla sicurezza delle strade - ha spiegato il portavoce del sindacato, Jonathan Chiesa - i fattorini chiedono un contratto di lavoro vero, con le ferie, un compenso fisso e l'associazione, l'abolizione del lavoro a cottimo e del ranking, il meccanismo che premia chi fa più consegne». I fattorini «hanno problemi ad esporsi perché sono ricattabilissimi - ha aggiunto - ma ora però il loro sta diventando un caso mediatico e stanno prendendo più coraggio. Tra di loro ci sono studenti, immigrati, cinquantenni che hanno perso il lavoro».