I rider in corsia con il cenone

Una mano tesa da chi ha più subito i contraccolpi economici del Covid a chi ha lottato in prima linea contro la pandemia: dieci ristoranti e locali milanesi faranno consegnare gratuitamente da Glovo - partner dell'iniziativa - la cena della vigilia di Natale nelle corsie degli ospedali aderenti alla piattaforma di delivery offriranno la cena della vigilia di Natale nelle corsie degli ospedali Fatebenefratelli e Sacco. Tutti i medici, gli infermieri, il personale di turno domani sera nei due ospedali si vedranno recapitare in trincea il cenone in delivery da locali che come tutti gli altri sono chiusi per tutta la durata delle feste. Il menù è il più vario immaginabile, basta scorrere la lista dei locali che hanno partecipato all'iniziativa: 280 pasti consegnati da Alice Pizza, Burger King, Ham Holy Burger, I love Poke, Panino Giusto, Pescaria, Poke House, Poporoya, Rossopomodoro, 12oz Coffee Joint.



