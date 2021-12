I ricoveri dei malati Covid continuano a crescere in Lombardia, triplicati nelle ultime tre settimane: 111 in terapia intensiva (ieri 3 ingressi), 893 nei reparti Covid (ieri 6 nuovi degenti).

Un campanello d'allarme che, sebbene la Lombardia rimanga in zona bianca la prossima settimana, costringe la Regione ad allertarsi e prepararsi per aprire l'ospedale in Fiera, allestito nei mesi più duri della pandemia. Il Welfare ha chiesto «di preparare la terapia intensiva per essere operativa appena sarà necessario». Si parte con due moduli da 16 letti. «Non avremo più criticità drammatiche. Continuiamo ad ampliare il numero di posti nelle rianimazioni», ha assicurato l'assessore Letizia Moratti.

Si gioca di anticipo, perché le soglie d'allerta sono vicine: il 13,6% dei letti nei reparti sono occupati da contagiati (15% il limite); le terapie intensive, invece, sono piene al 7% ( 10% il limite). È però presto per gli allarmismi. «I contagi aumentano, ma la crescita è inferiore rispetto alla settimana precedente», ha precisato il governatore Attilio Fontana. Dunque, «continuiamo a vaccinarci». Il 50% dei vaccinabili con la terza dose ha preso l'appuntamento e da lunedì sono in programma 80-90mila iniezioni. Così da fermane l'ondata: ieri, il tasso di positività era all'1,7%: 2.620 nuovi positivi (374 a Milano) a fronte di 147.234 tamponi; 17 i decessi. (S.Rom.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA