I residenti: «No al taglio di venti alberi in via Filarete»

Ventiquattro alberi, alti 20 metri, potrebbero essere abbattuti tra le vie Filarete e Eupili, zona Sempione. A ordinare il taglio è Ferrovie Nord per «esigenze di sicurezza». I residenti si ribellano, come già nel 2012, e fanno quadrato per evitare ciò che definiscono uno «scempio». Ieri, si sono presentati in Municipio 1 per porre la questione. «Gli alberi sono una priorità e non solo per una questione estetica. Fanno infatti da scudo al rumore e sono un filtro alle polveri». Non solo. «Scomparirebbero i volatili», attacca Antonio Corda del comitato. A ribattere le Nord: «Il taglio è necessario per motivi di sicurezza, perché gli alberi, molto cresciuti, non sono abbastanza lontani dalle rotaie. Le piante, però, non verranno eliminate ma saranno sostituite, a partire da settembre, con nuovi sempreverdi». (S.Rom.)

