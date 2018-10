I primi schizzi per L'Ultima Cena

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dieci disegni preparatori per un capolavoro. Sono quelli visibili da oggi al 13 gennaio nella mostra Leonardo da Vinci, prime idee per l'Ultima Cena al Museo del Cenacolo. Sono dieci disegni preparatori al dipinto murale, cogliendo così il processo creativo dell'ispirazione di Da Vinci, che dalla penna è arrivato al muro. Studi e schizzi di insieme realizzati con matite nere e rosse, in cui Leonardo immaginava la composizione della Cena, ma anche piccoli dettagli di mani e piedi, di gesti e addirittura pieghe e increspature delle stoffe. I dieci disegni sette dei quali attribuiti certamente a Leonardo, provengono dalle collezioni reali della regina Elisabetta di Inghilterra (Royal Collection Trust). Un altro passo verso le celebrazioni dei 500 anni della morte del grande genio toscano, che a Milano soggiornò 18 anni.