I PRECEDENTI

MILANO - Il derby della Madonnina Stefano Pioli lo conosce. Ne ha vissuti due sulla panchina dell'Inter, stagione 2016-17. L'esordio è proprio contro il Milan: un 2-2 raggiunto solo nel recupero con Ivan Perisic al 92' che gli regala un pareggio incredibile. Favore ricambiato da Zapata nel derby di ritorno al minuto 97'. Incredibile 2-2 (al 96') la vigilia di Pasqua a mezzogiorno. Due derby diversi che hanno segnato l'inizio e la fine della sua breve avventura in nerazzurro, con l'affidamento poi della panchina a Stefano Vecchi, poche settimane più tardi.

Sono passate tre stagioni. Ora Pioli ha la possibilità di prendersi un rivincita. Non sarà semplice, ma il derby è una partita senza pronostici, dove chi è favorito spesso si trova in difficoltà. E oggi il suo Milan è lontano anni luce dalla corazzata di Conte.(L.Ucc.)

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

