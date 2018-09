I PRECEDENTI

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SETTEMBRE 2017. Una turista canadese di 30 anni accetta il passaggio di un tassista abusivo lungo viale Monza e subisce la violenza in zona Crescenzago. Due mesi dopo i carabinieri mettono le manette a Jose Balmore Argueta Iraheta, un salvadoregno di 28 anni legato alla gang sudamericana MS18. Si scopre che è l'uomo è anche autore di un'altra violenza consumata nel novembre 2010 a bordo di un treno che viaggiava da Milano a Vignate. È già stato condannato a 12 anni.GENNAIO 2018. In manette un albanese di 30 anni che nel luglio 2016 e nel novembre 2018 ha caricato sul suo taxi illegale due ragazze all'esterno della discoteca Old Fashion e le ha violentate approfittando del loro stato di alterazione da droga e alcol.LUGLIO 2018. Stavolta la corsa è gratis. Con questa frase un egiziano di 61 anni si è congedato dalla sua vittima, una ragazza di 20 anni avvicinata davanti all'Old Fashion e a cui aveva offerto il passaggio a casa per pochi euro. L'ha stuprata in un parcheggio poco distante.(S.Gar.)riproduzione riservata ®