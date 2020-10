I Pomeriggi Musicali pensano positivo. Via alla nuova stagione fino a maggio e al nuovo direttore principale. Anche se il coronavirus potrebbe far ridurre ancora la capienza nei teatri a 200 posti. «Certo che questo ci preoccupa e ci creerebbe non pochi problemi - ha spiegato il direttore artistico dei Pomeriggi musicali Maurizio Salerno - visto le adesioni alla campagna abbonamenti. Ma bisogna avere un po' di ottimismo, o non si fa nulla». L

a stagione parte l'8 ottobre e dura 23 settimane. Il pubblico ha apprezzato: sono circa mille gli spettatori che si sono abbonati sui diversi turni al teatro Dal Verme. La grande novità - che per la 76/a stagione dei Pomeriggi è dedicato a Europa, volti di una tradizione - è l'arrivo del nuovo direttore principale, il newyorchese James Feddeck (foto), che l'orchestra già conosce e con cui ha lavorato negli ultimi anni, ruolo in passato ricoperto da bacchette poi diventate celebri come Aldo Ceccato e Daniele Gatti. Il debutto nel nuovo ruolo di Feddeck, che ha diretto grandi orchestre come la Chicago Symphony, sarà il 7 ottobre. Ma sono cinque i programmi che dirigerà in stagione, inclusa il 18 marzo la prima assoluta di Sinfonia, commissione dei Pomeriggi a Mario Tutino.

In cartellone, altre due prime assolute di Alberto Cara e Attilio Foresta Martin. Ma sul podio, a dirigere l'orchestra di 37 elementi dei Pomeriggi (quest'anno senza aggiunti) saliranno anche Stefano Montanari, Diego Fasolis (con la Creazione di Haydn), Ottavio Dantone, Gabor Takacs Nagy, Enrico Dindo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA