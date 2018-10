I pm: «Ha massacrato Jessica con 85 coltellate: a giudizio»

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniResterà in carcere Sergiu Valerian Iepure, lo stupratore seriale fermato domenica a Quistello, nel Mantovano. Il 42enne romeno è accusato di aver rapinato e violentato una 70enne nel suo appartamento della Bovisasca lo scorso 21 settembre. La decisione è stata presa dal gip di Mantova, che dopo aver interrogato l'uomo, ha accolto la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare dei pm milanesi Gianluca Prisco e Michela Bordieri. Dopo l'interrogatorio di garanzia per rogatoria, gli atti torneranno alla Procura milanese. Iepure, che davanti al giudice ha tentato di difendersi dalle accuse, verrà interrogato nei prossimi giorni anche dai pm.Il romeno è recidivo: era già stato condannato a 10 anni per aver abusato nel 2009 di una receptionist di un albergo di Genova e aveva scontato parte della pena in Italia e il resto, a partire dal 2012, in Romania. Era libero da appena due mesi quando è entrato nell'appartamento dell'anziana per derubarla e l'ha anche aggredita e violentata. Gli uomini della squadra mobile sono arrivati a lui grazie alle tracce lasciate in casa della vittima e alla localizzazione del cellulare che aveva sfilato dalla sua borsa e utilizzato diverse volte, perfino per chiamare un centro per l'impiego. È stato trovato nel Mantovano, dove aveva trovato accoglienza a casa di amici. Decisiva per provare il suo coinvolgimento è stata la comparazione tra il materiale biologico trovato e il dna prelevato nel corso delle indagini a Genova. Gli inquirenti stanno indagando per capire se abbia o meno commesso anche altre violenze.riproduzione riservata ®