I periti assicurativi e consulenti tecnici dei condomini della Torre dei Moro, il grattacielo di 18 piani che si è incendiato in un attimo il 29 agosto, potranno entrare nei prossimi giorni nell'edificio, accompagnati dai vigili del fuoco, per verificare i danni negli appartamenti e fare fotografie e stime ai fini delle richieste di risarcimento danni.

Lo ha assicurato la Procura ai legali delle persone che abitavano nella Torre, ancora sotto sequestro. Il pm Marina Petruzzella, che coordina le indagini con l'aggiunto Tiziana Siciliano, ha incontrato in Procura più di una ventina di legali e ha stilato con loro un calendario di massima per permettere l'accesso nella Torre a periti e consulenti di parte per verifiche utili soprattutto ai fini delle istanze di risarcimento.

Nell'incendio erano andati in fumo in pochi minuti i panelli esterni che lo rivestivano, e per fortuna non c'erano stati morti né feriti.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 05:01

