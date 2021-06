I palcoscenici tornano a fiorire di teatro, musica, danza e l'estate si rende cornice perfetta di quella che si spera sia una rinascita. Accade a Verbania dove sabato 5 giugno prende il via L'Estate Culturale, con nomi di richiamo come Alessio Boni, Antonella Ruggiero, Angela Finocchiaro, Elio, Gioele Dix, Anna Foglietta, oltre a ensemble come I Pomeriggi Musicali e l'Orchestra Verdi.

Al Centro Eventi Il Maggiore è in scena la cultura nelle sue più svariate declinazioni: «Uun nuovo inizio», lo definisce con parole di speranza la direttrice artistica Renata Rapetti. A dare vita al cartellone, sabato, Anima smarrita di e con Alessio Boni e Marcello Prayer, sorta di tenzone recitata tra i due protagonisti «tra disvelamenti e riflessi a servizio della parola di Dante», con interventi audio e video di alcuni grandi intellettuali del passato sul sommo poeta.

La musica si prende la scena il 13 giugno con il Concerto Versatile di Antonella Ruggiero, ex voce potente dei Matia Bazar, artista sperimentale a tutto tondo che, con il supporto musicale di Roberto Olzer (pino) e Roberto Colombo (vocoder e synth basso) è protagonista di un recital tra musica sacra, pop e world music. L'ironia vince in prosa e musica rispettivamente il 30 giugno con Bestia che sei, con Angela Finocchiaro e Daniele Trambusti in un reading a due voci su pagine di Stefano Benni, e nel recital di Elio del 16 luglio intitolato Ci vuole orecchio: Elio canta e recita Enzo Jannacci.

Il fitto cartellone comprende, tra gli altri, Anna Foglietta, Lella Costa, Massimo Recalcati, Lino Guanciale, Michele Mirabella, Gioele Dix. L'Estate Culturale di Verbania si conclude il 24 settembre sulle note della splendida Serenata per archi di Ciaikowskij eseguita dall'Orchestra Verdi. (F.Gat.)

