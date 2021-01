I nuovi casi scendono sotto quota mille

Torna a scendere sotto quota mille il numero di nuovi positivi in Lombardia. Con 24.129 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore i casi sono 930 (contro i 1189 del giorno prima): la percentuale scende al 3,8%, dopo il 7,2% di lunedì. Sono 57 i decessi. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-24), mentre aumentano negli altri reparti (+66). I nuovi casi subiscono invece un'impennata a Milano e in provincia: tra capoluogo e hinterland sono 308, contro i 256 di lunedì. A Milano città sono 139, contro i 117 del giorno prima.

Intanto in Lombardia, nella giornata di ieri, sono state effettuate 3163 vaccinazioni anti Covid, contro le oltre novemila del giorno prima. La ragione, spiegano dalla Regione, è dovuta alla consegna solo parziale da parte di Pfizer delle 70mila dosi previste.

