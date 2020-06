I nuovi casi poco positivi

Giammarco Oberto

Dopo una sequenza di giorni con i numeri di nuovi contagi in aumento, ieri in Lombardia è andata bene: i positivi confermati da tampone nelle ultime 24 sono 143, in netto calo rispetto ai 259 di lunedì. La curva si conferma in calo, ma secondo i numeri la regione resta sempre il caso italiano, ieri con il 68% dei nuovi positivi registrati sull'intero territorio nazionale.

Nei dati, però, spiegano dal Palazzo della giunta, c'è la cortina fumogena dei test sierologici. Lo spiega il governatore Fontana: «I nuovi positivi sono alti perché sul territorio lombardo è in corso un screening sierologico ad ampio raggio che permette di individuare anche i positivi asintomatici e nel monte totale giornaliero implica un numero superiore di riscontri». E la maggior parte dei tamponi positivi - aggiunge Fontana - evidenzia un esito debolmente positivo: persone asintomatiche vicine ad essere negative che si individuano proprio grazie al test sierologico».

L'effetto test sierologico incide anche sui numeri di ieri. «Dei 143 nuovi positivi - è la nota dell'assessore al Welfare Gallera - un numero rilevante si riferisce a infezioni di vecchia data. Sono da attribuire allo screening sierologico regionale 54 casi, di cui 18 risultati «debolmente positivi». Altri 24 casi sono stati riscontrati debolmente positivi su test effettuati dietro segnalazioni di medici di famiglia, Ats e ospedali, a cittadini e ospiti di Rsa. «È il segno di un finale di coda dell'infezione» ritiene.

Il numero dei decessi nell'arco di una giornata si conferma per il secondo giorno di fila sotto i dieci: ieri sono stati 9, il giorno precedente 8. I guariti e i dimessi sono 877 (per un totale di 60.361). In netto calo i ricoverati in terapia intensiva: 25 pazienti in meno nelle ultime 24 ore. Ed è dedicato alla riorganizzazione di questi reparti il piano di riorganizzazione sanitaria approvato ieri in giunta regionale: prevedere di passare da 861 a 1446 letti di rianimazione negli ospedali della Lombardia.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA