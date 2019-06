I nuovi attori, che bella scoperta

Uno sguardo ai migliori del palcoscenico? C'è il Premio Hystrio - giunto alla 29esima edizione - che diventa anche occasione per una festa spettacolo lunga tre giorni.

È il Teatro Elfo Puccini a ospitare la kermesse sabato e domenica, con gala finale lunedì 10 giugno alle ore 21: i vincitori saranno premiati da una giuria composta dai collaboratori e redattori della rivista Hystrio. Sei le categorie premiate: interpretazione, regia, drammaturgia, Altre Muse, Iceberg e Corpo a Corpo. Qualche esempio? Il Premio Hystrio alla regia è andato ad Alessandro Serra, regista del pluripremiato Macbettu; e ancora riconoscimenti a Paolo Pierobon, Marta Cuscunà, Teatro dei Gordi, Lucia Calamaro, Davide Enia, Simona Bertozzi.

A margine sono istituiti concorsi dedicati agli attori under 30 (Premio Hystrio alla Vocazione) e ai drammaturghi under 35 (Premio Hystrio-Scritture di Scena), mentre il premio popolare per il miglior spettacolo della stagione è il Premio Hystrio-Twister. Nei tre giorni a ingresso libero ci sarà spazio per audizioni di giovani attori, spettacoli, incontri. Il via sabato mattina (ore 10) con le audizioni.

