Vaccini anti-Covid a ritmo serrato. Ieri la Lombardia è arrivata a 110mila dosi iniettate in un giorno, superando le 3 milioni complessive. «E aumenteremo ancora», ha detto l'assessora al Welfare Letizia Moratti. Con la macchina a regime si arriverà a 140-150mila giornaliere. Per far ciò, anticipano dal Welfare, «i centri vaccinali piccoli chiuderanno progressivamente a favore dei 76 hub massivi e degli ospedali». Anche perché l'obiettivo, assicura poi il governatore Attilio Fontana, «è di mantenere la promessa di arrivare a fine giugno con tutti i lombardi vaccinati almeno con una dose».

La ripartenza parte proprio con la scatto della campagna vaccinale. E sul fronte dell'onda-Covid diminuiscono ancora i ricoverati, ma i morti rimangono costanti. A fronte di 51.253 tamponi processati, ieri, i nuovi positivi sono stati 2.304, per un tasso del 4,4% (4,2% mercoledì). Meno 18 i ricoverati nelle rianimazioni e 110 negli altri reparti. Ancora 40, però, i decessi (47 mercoledì). A Milano e provincia, 651 nuovi contagiati, di cui 242 in città (201 il giorno prima).(S.Rom.)

