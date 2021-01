La Lombardia prova ad accelerare la campagna vaccinale anti-Covid per recuperare quanto possibile la partenza a lumaca. Ieri, fa sapere Regione Lombardia, «nelle strutture sanitarie sono state somministrate 10.328 dosi e salgono a 68.828 le somministrazioni totali dall'inizio della campagna».

La Lombardia, però, avendo ricevuto (si legge nel report on line aggiornato ogni giorno dal governo) oltre 173.720 dosi, resta una delle peggiori per la percentuale fra sieri ricevuti e quelli iniettati: circa il 44%. Fa peggio, secondo la mappa aggiornata costantemente dal ministero della Salute, solo la Calabria e la provincia autonoma di Bolzano. Sabato sono state effettuate 12mila vaccinazioni, altrettante sabato; venerdì un po' meno (10.256). Ancora poche. La neo assessora al Welfare Letizia Moratti ha già assicurato: «Il piano prosegue e faremo di tutto per migliorare». «La buona notizia ha aggiunto - è l'ok dell'Ema al vaccino di Moderna e l'acquisto di altri vaccini, così speriamo, anche con queste nuove dosi, di poter incrementare ulteriormente il nostro piano».(S.Rom.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA