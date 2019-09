Giro di vite della Regione contro i cinghiali, dopo un'escalation di incidenti stradali causati dagli ungulati che attraversano le strade. Nei primi otto mesi del 2019 sono stati 2456 gli abbattimenti in Lombardia, quasi il doppio rispetto ai 1300 esemplari uccisi l'anno scorso al 31 agosto. Degli abbattimenti di quest'anno, 788 sono avvenuti con i piani di controllo attuati dalle polizie provinciali e 1668 in tre mesi attraverso la caccia di selezione introdotta dalla Regione.

«La presenza massiccia di questi animali - spiega l'assessore regionale all'Agricoltura Fabio Rolfi - può essere pericolosa per l'uomo, oltre che dannosa per l'agricoltura. Pochi giorni fa, in Liguria, un uomo è stato ucciso da un cinghiale, così come è successo a Lodi lo scorso gennaio. Questi animali si stanno spostando anche nelle aree urbane, a Como per esempio. Era necessario intervenire con decisione».

Martedì 10 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA